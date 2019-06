Cagliari, finisce sulle auto in sosta e si dilegua: il conducente ci ripensa e si presenta in caserma

Si è presentato questa mattina in caserma in via Nuoro, dichiarando di essere il conducente dell’auto che all’alba è finita contro delle auto in sosta ribaltandosi, in piazza Medaglia Miracolosa, a Cagliari. Si tratta di un 30enne di origini cinesi, Diverse le vetture che sono state danneggiate a causa dell’incidente. Il caso è preso in carico dalla polizia municipale.

