Cagliari, vasto incendio a Santa Gilla: in fiamme vegetazione e rifiuti

I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti ieri notte, attorno alle 21:30, per un incendio di vegetazione e masserizie varie, a Santa Gilla nei pressi di via San Simone, vicino alla stazione dell’Enel a Cagliari. Il fumo denso e acre ha compromesso anche la sicurezza stradale creando scarsa visibilità nelle arterie stradali vicine. Sul posto ha operato la squadra “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari con un autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e il supporto di un autobotte della sede centrale di viale Marconi, per un totale di tre automezzi e sette operatori.

I pompieri hanno domato le fiamme che hanno coinvolto oltre che la vegetazione, masserizie varie cumuli di immondizia, rottami di elettrodomestici abbandonati, eternit, e materiale plastico. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per più di due ore, dopodichè è stata effettuata un’accurata bonifica di alcuni focolai residui per mettere in sicurezza l’area.

