Strano incidente nella notte a Cagliari: si schianta sulle auto in sosta ma del conducente nessuna traccia

Strano incidente alle prime ore del mattino in piazza Miracolosa a Cagliari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 4 per una richiesta di soccorso segnalata dalla sala operativa del 115, per un’auto andata a sbattere contro alcuni veicoli in sosta per poi ribaltarsi su un fianco. Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento “1A”, per soccorrere il conducente, mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Ma dopo varie verifiche e accertamenti il conducente avrebbe abbandonato il veicolo, all’interno e all’esterno dell’auto infatti non c’era nessuno.

Sul posto anche i soccorritori inviati dal servizio del 118. I vigili hanno provveduto a delimitare l’area, a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti per permettere agli agenti della Polizia locale di effettuare gli accertamenti e i rilievi di legge. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.

