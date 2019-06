Vela: Mondiale Star, vince Kusznierewicz

(ANSA) - PORTO CERVO, 22 GIU - Mateusz Kusznierewicz e Bruno Prada hanno vinto il Mondiale Star di vela, che si è concluso questa sera a Porto Cervo dopo cinque giornate di regate nel mare della Costa Smeralda.

Lo skipper polacco e il prodiere brasiliano si sono aggiudicati le ultime prove di oggi, superando in classifica Augie Diaz con Henry Boening ed Eivind Melleby con Joshua Revkin.

L'evento era organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l'International Star Class Yacht Racing Association e il supporto del Main Partner Audi e dei Technical Partner Quantum Sails e Garmin Marine. Sessantatre i team in gara. (ANSA).