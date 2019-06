Rodeo al Poetto: ubriaco alla guida sale su una rotonda, sfiora le auto, sbatte sul muro e poi riparte con gomme squarciate. Incidente stradale in serata nel viale Poetto all’altezza della piazza Arcipelaghi. Un 30enne cagliaritano proveniente dal Viale lungo saline alla guida di una Bmw 120 arrivato all’altezza della rotonda di piazza Arcipelaghi a forte velocità, ha perso il controllo del veicolo, è salito sulla rotonda, l’ha attraversata sfiorando i veicoli in transito verso il Poetto terminando la sua corsa contro il muro perimetrale dell’area sterrata dei parcheggi di Marina Piccola. Nonostante le gomme squarciate ha ripreso la marcia dirigendosi verso il viale Poetto. A quel punto è stato immediatamente intercettato da un equipaggio della Polizia Locale e veniva bloccato. Sottoposto ad accertamento con etilometro risultava positivo con un tasso alcolemico di ben 5 volte superiore al consentito. Inevitabile il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.

L'articolo Carambola al Poetto: ubriaco alla guida sale su una rotonda, sfiora le auto, sbatte sul muro e poi riparte con gomme squarciate proviene da Casteddu On line.