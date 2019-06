Salve scrivo alla vostra pagina per portare alla luce una problematica riguardo il litorale del Poetto esattamente alla quarta fermata del poetto, che come ogni anno è impossibile godersi una giornata al mare in relax perché i ragazzini che frequentano la spiaggia utilizzano il pallone in modo non conforme lanciandolo forte senza preoccuparsi di far male alle altre persone attorno a loro e quando si chiama chi di dovere per intervenire tempestivamente la risposta che viene data è che sono impegnati in altre operazioni o che sono ragazzi e quindi tutto gli è lecito, (anche se c è il divieto di giocare con il pallone). Oltre a questo problema quando la spiaggia si vuota si trasforma in una discarica a cielo aperto poiché medesimi non utilizzano i contenitori per buttare i rifiuti. Nell ‘attesa di una vostra risposta auguro buon pomeriggio.

Distinti saluti, Salvatore Morgera

L'articolo “Poetto, ragazzini incivili: giocano a pallone, ignorano i divieti, disturbano e sporcano tutto” proviene da Casteddu On line.