Drammatico incidente a Tertenia, muore in moto il 32enne Stefano Vellini. Ancora un terribile incidente sulle strade sarda: nella marina di Tertenia, in Ogliastra, ha perso la vita un ragazzo amante della moto che aveva una bambina bellisima. Era nato il 26 giugno del 1987, un ragazzo giovanissimo e pieno di vita, molto stimato e conosciuto in tutta la zona. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma i medici del 118 non sono riusciti a stabilirgli la vita. L’incidente è avvenuto in località Sarrala, sulla bellissima costa di Tertenia. Per circostanze ancora da chiarire, l’uomo ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava e che conosceva benissimo, e per lui non c’è stato niente da fare.

L'articolo Drammatico incidente a Tertenia, muore in moto il 32enne Stefano Vellini proviene da Casteddu On line.