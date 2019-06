Cagliari, maxi inseguimento in piazza San Michele: due giovani lasciano lo scooter e scappano a piedi. La Polizia sta effettuando un’operazione e ha fermato due giovani senza casco, su uno scooter che potrebbe essere stato rubato: i due hanno abbandonato il motorino sul marciapiede per poi fuggire a piedi lungo le strade del quartiere di San Michele. Sono in corso le operazioni di controllo della Polizia per risalire ai due giovani e al proprietario dello scooter abbandonato.

