"Pizzaioli" scomparsi in docufilm Naitza

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Un omaggio al cinema, ai sogni di celluloide, alle sale ormai chiuse e fatiscenti e alla sapienza artigianale cancellata dalla tecnologia. È "L'ultimo pizzaiolo", il nuovo docufilm del regista cagliaritano Sergio Naitza, prodotto da Karel. Sarà proiettato in prima assoluta il 25 giugno a Sassari, al Sardinia Film Festival.

Al Greenwich di Cagliari c'è stata l'anteprima per la stampa.

E' un viaggio a ritroso tra le vecchie monosale quasi scomparse assieme al mestiere del proiezionista. In 52 minuti il regista ricongiunge i fili della memoria e ricostruisce pagine significative della grande avventura del cinema e lascia la parola a tre ex proiezionisti, ai loro ricordi e aneddoti.

Sotto un proiettore si susseguono le memorie di Mario Piras, storico operatore dell'Olympia di Cagliari, Luciano Cancedda, proiezionista del Moderno di Monserrato, Dante Cadoni, del cinema Garibaldi di Villacidro. E poi Pino Boi, una vita in mezzo alla pellicola.

"L'idea del documentario, più che a un istinto nostalgico - spiega Naitza all'ANSA - obbediva ad un percorso di denuncia sociale, cioè andare a curiosare dietro le serrande abbassate per scoprire cosa era rimasto delle sale cinematografiche di una volta, macerie, decadenza e abbandono. Le immagini raccontano di una memoria collettiva che è stata per tante generazioni fulcro di un'educazione culturale e svago a buon mercato, di luoghi popolari di aggregazione". (ANSA).