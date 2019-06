Incendio in un’abitazione di Oristano, un uomo gravemente ustionato

Un uomo è rimasto ustionato in modo grave in seguito a un incendio che si è sviluppato in un’abitazione di via Sassari.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Martino di Oristano con l’ambulanza del servizio 118. Secondo quanto si è appreso avrebbe ustioni di terzo grado in varie parti del corpo.

L’incendio si sarebbe sviluppato nella cucina dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Sabato, 22 giugno 2019

