Carbonia, nei guai un 40enne: arrestato dai carabinieri per traffico di metadone

*mCarbonia. Arrestato per traffico di metadone.

Questa mattina, Carabinieri della Stazione di Carbonia, mentre si trovavano in servizio di pattuglia a piedi, impegnati nel controllo del territorio, percorrendo le strade del centro storico, dove oggi e domani è prevista la Fiera dell’innovazione iNovas Expo, individuavano Luca Concas, quarantenne del posto, già noto, che alla loro vista tentava di nascondersi. Approfondendo i controlli, veniva trovato in possesso di ben ventisei boccette di metadone ancora sigillate, che deteneva illegalmente, evidentemente per destinarle allo spaccio nelle piazze della città durante la fiera in questo fine settimana. Ulteriore analoga sostanza è stata rinvenuta anche nella sua abitazione, opportunamente perquisita.

Concas, tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine degli adempimenti di rito, è stato ricondotto alla sua abitazione dove rimarrà agli arresti domiciliari. Lunedì mattina verrà presentato davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari che lo processerà col rito direttissimo. Nella medesima circostanza è stato anche segnalato alla Prefettura di Cagliari, quale assuntore di stupefacenti, P.N.L., cinquantaseienne pregiudicato di Carbonia, trovato in possesso di una modica quantità di Cocaina.