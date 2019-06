Ricattato per un video hot dà l’addio su facebook e si suicida: tragedia a Nuoro

Era stato ricattato per una video chat erotica. Una trappola di alcuni malviventi che hanno approfittato del momento di debolezza di un uomo, un artigiano di Nuoro. Lui non aveva ceduto, così il video (in cui la vittima compariva in momenti di intimità) era stato diffuso sui social. Ma alla fine non ce l’ha fatta e, dopo aver postato una dichiarazione d’addio su facebook, ha deciso di suicidarsi nell’ospedale San Francesco di Nuoro.

La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano La Nuova Sardegna, oggi in edicola.

