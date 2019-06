Ad Arborea spettacolo di fede con la tradizionale Infiorata A seguire Tapas e balli sardi in piazza

Domani ad Arborea torna l’Infiorata, un tappeto di fiori che abbellirà le vie adiacenti la chiesa parrocchiale del Santissimo Redentore, formando dei quadri policromi, alcuni dei quali con immagini sacre. Un’iniziativa che si svolge ogni anno da 70 anni, in occasione del Corpus Domini e fa parte delle tradizioni di Arborea dal lontano 1945.

Nella piazza di Santa Maria Ausiliatrice verrà creato un tappeto lungo circa 30 metri, di fiori e fronde multicolori, tra cui rose, ginestre, ginepri e bouganvillea. La benedizione eucaristica, intorno alle 20, a cui seguirà al processione.

Non solo festeggiamenti religiosi, ma dopo la processione e dopo l’Infiorata, ci si ritroverà in piazza per la “Tapas Revolution”, un apericena organizzata dal Comitato Santissimo Redentore di Arborea 2019, a base di stuzzichini.

Seguirà lo spettacolo con il gruppo “Is Currulleris de su Brugu” di Oristano, i ragazzi dai 5 ai 12 anni in costume tradizionale che balleranno in piazza.