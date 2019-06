Cantos e mùsica de clarinete pro afestare s’arribu de s’istadiale

Dd’ant intitulada “Sa maia de su solstìtziu”, s’initziativa noa cuncordada dae su Coro “Sa Pintadera” pro afestare s’arribu de s’istadiale.

Custu meritzeddu, dae is 20.00, in sa crèsia de Santu Martinu, in Aristanis, sa mùsica at a èssere protagonista cun su cuartetu de clarinetes “Le ancettiere”, de s’iscola mèdia “Grazia Deledda”, ghiadu dae sa maistra Sara Careddu e cun su Coro polifònicu feminile “Sa Pintadera”, ghiadu dae su maistru Costantino Mirai, cun sa partetzipatzione de Michela Perinelli.

Sàbadu, su 22 de làmpadas de su 2019

