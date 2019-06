Irene Grandi inàugurat su Parcu de is sonos cun sa mùsica sua

Irene Grandi comintzat dae Arriora su tour suo pro afestare is 25 annos de carriera e pro presentare s’album nou suo “Grandissimo”. Custu meritzeddu, cun intrada lìbera e gratis, dae is 19.30, s’inauguratzione de sa Biddighedda de su gustu, de sa Galleria de su territòriu e àteras mustras. Luegos a pustis, in su logu de s’arena de is gigantes, cuncordada pro custa ocasione cun 2.000 cadiras, a is 21.00, su cuntzertu “Grandissimo” de Irene.

Sàbadu, su 22 de làmpadas de su 2019

