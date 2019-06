Sa crèsia de su Cramu aberta a suta de is isteddos gràtzias a su Touring Club

Torrat a Aristanis su progetu “Abertos pro bois a suta de is isteddos” de su Touring Club Italianu. Protagonista, custa borta puru, at a èssere sa crèsia de su Cramu chi, custu merie, at a èssere aberta fintzas dae is 18.00 a is 22.00, a prus de s’oràriu de semper, dae is 10.00 a is 12.00.

A is 20.00 s’organista de sa Sea de Aristanis, don Graziano Orro, at a fàghere una cunferèntzia-cuntzertu pro òrganu.

Sàbadu, su 22 de làmpadas de su 2019

