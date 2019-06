Ha definito alcuni alunni “somari”. E in altri casi “analfabeti”. E ora la professoressa di una scuola media della provincia di Oristano rischia un mese di carcere per abuso dei mezzi di correzione. Questa la richiesta del pm del tribunale. Gli episodi risalgono all’anno scolastico 2015/2016. La notizia con maggiori dettagli sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola.

L'articolo Oristano, chiama gli studenti “somari”: prof rischia un mese di carcere proviene da Casteddu On line.