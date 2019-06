Alessandro Busu, 33 anni, Federico Caboni di ventisette residente a Villasor, Michael Cherbi di ventisei, Stefano Coccodi, 58enne di San Sperate, Francesco Degioannis, 41enne di Cagliari, Manuel Molinas, 34enne di Cagliari, la 33enne Fabiana Mura di Cagliari, Omar Murtas, 34enne cagliaritano, Martino Flavio Pani, 24enne di Quartucciu, Alessio Scano, 37enne di Monserrato, il 33enne Andrea Molinas di Villasimius e Christian Manca, nato 34 anni fa a residente a Burcei. Sono loro i dodici arrestati nell’operazione della squadra mobile denominata “Pintadera 2”. Un sistema rodato, quello della banda di spacciatori che, in via Seruci, nel cuore di Is Mirrionis, erano riusciti a creare un maxi mercato della droga.

in aggiornamento

L'articolo Droga “su ordinazione” in via Seruci nella casa popolare, stroncata gang dello spaccio a Cagliari proviene da Casteddu On line.