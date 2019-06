Auto della polizia, camionette e un elicottero sopra i tetti. Sveglia all’alba per gli abitanti di Is Mirrionis e Tuvumannu. Il blitz antidroga in via Seruci e via Castelli. “Hanno bloccato la strada con auto e camionette”, racconta un residente al mercato di via Quirra, “ci ha svegliato l’elicottero. L’abbiamo visto volare sopra il mercato. Speriamo”, conclude amaro, “che non siano fuori tra pochi giorni”. I particolari dell’operazione verranno forniti questa mattina in Questura nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 alla presenza del Questore della provincia di Cagliari Pierluigi D’Angelo.

L'articolo Cagliari, maxi blitz antidroga in via Seruci e via Castelli: l’elicottero sveglia i residenti all’alba proviene da Casteddu On line.