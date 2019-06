Cagliari, tuoni e fulmini nella notte: il temporale nel giorno del solstizio d’estate. Nel cuore della notte tuoni fortissimi e lampi sul capoluogo: il pazzo meteo per dare il benvenuto ufficiale all’estate 2019. Nessuna allerta lo aveva previsto, il caldo umido degli ultimi giorni è sfociato prima in una pioggerella serale e poi in un brusco temporale notturno. Oggi arriva davvero l’estate, è il giorno più lungo dell’anno. ma la notte ha portato il temporale che non ti aspetti.

