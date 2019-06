Sono pronti a disertare la Sartiglia i cavalieri oristanesi che rinnovano le richieste di modifica del nuovo regolamento stilato dalla Fondazione da loro tanto contestato.

Questa sera a Oristano il presidente dell’associazione Ignazio Nonnis, con a fianco un altro noto cavaliere Gianluca Mugheddu, ex componidori, ha ribadito che l’associazione deve avere un ruolo riconosciuto nella scelta dei cavalieri chiamati a correre alla giostra. Via quindi albi e liste ipotizzati dalla Fondazione e dentro poche righe per dire in sostanza come l’associazione stessa sia in grado di scegliere i cavalieri della Sartiglia.

A questo proposito Nonnis e Mugheddu hanno reso noto in un incontro con gli organi di informazione come i cavalieri si siano dotati anche di un articolato regolamento di disciplina e come siano pronti a gestire direttamente insieme agli uffici della questura i meccanismi di controllo che due anni fa avevano portato alla clamorosa inchiesta ora approdata nelle aule giudiziarie.

I dirigenti dell’associazione cavalieri hanno riferito di aver avuto nei giorni scorsi un colloquio col sindaco di Oristano Andrea Lutzu e hanno incontrato anche prefetto e questore al quale hanno illustrato statuto e regolamento disciplinare della nuova associazione. Sia il prefetto che il questore, ha riferito il presidente Ignazio Nonnis, hanno molto apprezzato.

segue

Venerdì, 21 giugno 2019

L'articolo I cavalieri della Sartiglia tengono duro: pronti anche a un clamoroso sciopero sembra essere il primo su LinkOristano.it.