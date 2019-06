Terrore a Dolianova per un incendio a pochi metri dalle case, in azione anche un Canadair

Incendio a Dolianova, in località Maidana, con le fiamme a ridosso di alcune case. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio, incenerendo alberi e cespugli. La sala operativa del 115 ha ricevuto le richieste di soccorso e ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento della sede centrale con un’autopompa serbatoio, un fuoristrada e un’autobotte di supporto. In azione per bloccare i vari fronti del fuoco anche un Canadair della flotta regionale, oltre al Corpo forestale e ai volontari.

