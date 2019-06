125 VAR: Disagi e traffico rallentato per lavori Anas nella galleria Arcu Sa Porta Solanas / Geremeas

Lunghe code in attesa e galleria aperta in un unico senso di marcia per lavori Anas lungo la 125 VAR.

Tantissime le lamentele di residenti e vacanzieri intrappolati nel traffico, costretti a procedere a passo rallentato.

In tanti si chiedono se i lavori non si potessero fare in un altro periodo più "scarico" per la zona ad alta vocazione turistica estiva.

I Lavori Anas secondo quanto riportato sul sito ufficiale sono indicati come manutenzione su S.S. 125 VAR dal Km 82+765 al Km 102+480 per la messa in sicurezza. - Distese generali periodiche, rafforzamento piano viabile, mediante fresatura e ricostruzione del tappetto in tratti saltuari, compresa segnaletica orizzontale.