Menù sardo e tanta musica con la Sagra della pecora

A Siamanna la manifestazione promossa dalla Pro loco

Anche quest’anno a Siamanna va in scena la Sagra della Pecora, promossa dalla Pro loco del paese, in chiusura dei festeggiamenti per San Giovanni Battista.

Sabato, 29 giugno, dalle 21, nel campo sportivo del paese dalle 21, tutti a tavola per gustare il menù composto da malloreddus, carne di pecora, cipolle, formaggio, pane acqua e vino. Tutto rigorosamente servito a tavola.

“Come azione di sostenibilità ambientale”, spiega il presidente della Pro loco Franco Sanna, “la cena sarà consumata utilizzando solo piatti e posate compostabili”.

Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento. Per i più piccoli ci saranno le magie del Clown Mozzarella, mentre gli adulti potranno ballare con la musica del fisarmonicista Davide Caddeo, che proporrà balli sardi e liscio.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune di Siamanna e il Comitato Santa Lucia, classe ’69.