Lunedì 24 sciopero con presidio dalle 9 e 30 alle 13 davanti alla sede delle Poste in via Simeto a Cagliari: la mobilitazione organizzata da

Filcams, Fisascat e Uiltrasporti coinvolge oltre cento lavoratrici della Manitalidea, società di Ivrea che ha in appalto i sevizi di pulizie degli uffici postali di

Oristano, Sud Sardegna e Cagliari, e non paga gli stipendi da oltre due mesi.

L'articolo Cagliari, sciopero degli addetti alle pulizie delle Poste: senza stipendio da due mesi proviene da Casteddu On line.