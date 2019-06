Cagliari, addio per sempre a Italo Ambu: “Grazie al tuo smisurato amore per il prossimo”

Il nostro vicepresidente Italo Ambu due settimane fa è volato in cielo.

Sono stati mesi duri, infiniti, in cui insieme, abbiamo cercato ogni svincolo per cercare di uscire da questo baratro.

Una malattia terribile, che ormai e’ quotidianità il tante famiglie ti ha portato via da tutti noi.

Purtroppo la vita ci ha sbattuta nuovamente in faccia la sua crudeltà.

Non potremo mai ringraziarti abbastanza per tutto ciò che hai fatto per noi.

Grazie a te e al tuo smisurato amore e rispetto verso il prossimo, siamo riusciti a far tanto.

Grazie Italo, grazie per essere stato la nostra guida e il nostro esempio.

In ogni paziente rivedremo la tua generosità, il tuo senso civico e il tuo amore che ci hai saputo insegnare anche con dei semplici gesti.

