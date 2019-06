Uno sguardo sulla talassemia con il docufilm di Muroni proiettato a San Vero

Il docufilm “Una vita quasi normale” di Antony Muroni, proiettato questo pomeriggio alle 18.30, nella chiesetta di San Salvatore nel Giardino del Museo in Via Santeru, a San Vero Milis. Sarà un’occasione per ricordare la problematica della thalassemia e l’importanza delle donazioni.

Durante la serata anche il reading su Flavio Soriga di Sabrina Sanna, accompagnata alla chitarra dal maestro Gian Matteo Zucca.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Thalassa Azione Onlus , Thalassemici Oristano Onlus e AVIS comunale San Vero Milis.