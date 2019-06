Canottaggio: Stefano Oppo conquista le semifinali di Coppa del Mondo

Stefano Oppo e Pietro Ruta, attuali vice-campioni Europei, vincono la propria batteria volando in semifinale alla Coppa del Mondo di Canottaggio. Domani giocheranno la semifinale.

I due si sono posizionati primi in batteria, davanti agli equipaggi di Svizzera e Gran Bretagna, nella gara disputata nel Malta Lake di Poznan, Polonia, con il tempo di 6:34:090.

Nelle altre batterie il tempo migliore lo strappa l’equipaggio neozelandese, che scende in acqua per la prima volta in questa stagione qui a Poznan.

Nella tarda serata di ieri, è stato annunciato il ritiro dell’equipaggio belga.

Sarà possibile seguire le semifinali di domani in diretta streaming su www.worldrowing.com; tutte le finali di domenica saranno trasmesse anche sui principali canali di tutto il mondo, tra cui Rai Sport, canale 57 e 58 dalle 12 alle 14.

Venerdì, 21 giugno 2019

