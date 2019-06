Tragedia di Gabriele a Serramanna, il macchinista indagato per omicidio colposo. Dopo il dramma della morte del 15 enne investito a Serramanna, Gabriele Cipolla, la Procura ha iscritto il macchinista nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto normale e dovuto, ora l’autopsia farà luce nei prossimi giorni sull’esatta dinamica dell’incidente che ha sconvolto il paese. Soprattutto per l’imprudenza oltre alla fatalità, due elementi decisivi nella morte del piccolo Gabriele. Perchè troppo spesso i ragazzini del paese preferivano attraversare a piedi quei binari maledetti, eludendo la rampa del sottopasso ferroviario.

