Bitti capo Confindustria centro Sardegna

(ANSA) - NUORO, 21 GIU - Giovanni Bitti è il nuovo presidente della Confindustria del centro Sardegna per il prossimo quadriennio 2019-2023: subentra all'uscente Roberto Bornioli. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso dell'assemblea dei soci che ha eletto Bitti all'unanimità. Imprenditore di Macomer, 50 anni, attivo nel settore tipografico e cartotecnico, Bitti è anche presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Sardegna. "Nei prossimi anni voglio dedicare il massimo impegno per sostenere e far crescere le imprese del Nuorese e dell'Ogliastra - annuncia il neo presidente - Nel nostro territorio ci sono tanti pregiudizi nei confronti di chi fa impresa e scarsa consapevolezza delle nostre realtà aziendali.

L'obiettivo quindi, è far capire quanto sia prezioso il lavoro della nostra impresa".

"Sono convinto - spiega Bitti - che il settore industriale e le attività manifatturiere, insieme a tutti gli altri comparti, rappresentano un'importante opportunità di sviluppo per un territorio dove lo spopolamento è la conseguenza naturale alla mancanza di lavoro. Servono più imprese, più attività produttive, manifatturiere e industriali". L'elenco dei problemi del territorio è lungo ma "nel Nuorese e in Ogliastra - chiarisce Bitti - esistono tante eccellenze. La nostra associazione può fare molto per valorizzarle e faremo di tutto per accompagnarle nel percorso". L'assemblea ha anche eletto la squadra dei vicepresidenti: Giuseppe Mastio e Beniamino Lai del settore delle costruzioni; Lorenzo Sanna e Mario Masini dell'agroalimentare; Roberto Bornioli, già presidente dell'Associazione. (ANSA).