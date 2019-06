L’estate parte col botto, 35 gradi a Cagliari nel weekend: caldo e afa anche di notte

L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione. Nel tempo ovviamente significa cieli sereni, anche se non mancherà occasione per qualche velatura qua e là e nelle prime ore del mattino si potrebbero osservare localmente banchi di nubi basse (soprattutto sulle coste). Sul fronte temperature non ci aspettiamo grandi variazioni, farà caldo è vero ma non eccessivamente. Le temperature massime arriveranno a far registrare picchi di 34-35 gradi in varie zone dell’Isola, confermando anomalie termiche positive ma non di portata eccezionale. Tuttavia, giusto rimarcarlo, la presenza costante dell’alta pressione sta determinando un accumulo di umidità nei bassi strati e ciò determina una maggiore percezione del caldo causa afa. Ecco perché il caldo si sta facendo sentire anche di notte.

Caldo che nella prima metà della prossima settimana potrebbe accelerare, difatti la parte rovente dell’Alta Pressione si dirigerà verso la penisola iberica sfiorando la Sardegna. Di contro avremo una ventilazione orientale dettata da aria relativa fresca in scorrimento sulle adriatiche. Ciò determinerà differenze di temperatura tra la parte est e ovest della nostra regione, significa che il caldo – causa orografia del territorio – si farà sentire maggiormente sui settori orientali laddove prevediamo punte superiori a 35 gradi. Per quanto riguarda le precipitazioni ovviamente nulla da segnalare, stiamo andando incontro al cuore dell’estate e le sole precipitazioni plausibili potrebbero essere i temporali di calore ma al momento non ci sono le condizioni.

