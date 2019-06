Il Gremio dei contadini festeggia il patrono San Giovanni

Il Gremio dei Contadini pronto a festeggiare il patrono A Oristano passaggio della bandiera da is Oberaius Majoris uscenti a is Oberaius Majoris entranti

Preparativi pronti al Gremio dei Contadini per celebrare la Natività di San Giovanni Battista, Patrono del Gremio. La festa durerà tre giornate, da domenica 23 a martedì 24.

In tale occasione si terrà il passaggio della Bandiera da is Oberaius Majoris uscenti a is Oberaius Majoris entranti.

Si inizia domenica, alle ore 10, con il Trasporto della Bandiera. Il corteo partirà dalla casa de s’Oberaiu Majori del Gremio Genesio Passiu, in via Duomo, e si dirigerà verso la chiesa di Santu Giuanni de Froris. Alle 11.30 la Santa Messa della Vigilia.

Si prosegue lunedì 24, alle ore 7.30, con la Santa Messa. Alle 19 la Messa Solenne presieduta da Mons. Ignazio Sanna Arcivescovo di Oristano.

Infine, martedì 25, alle 7.30 la Santa Messa in suffragio dei soci del Gremio defunti. Alle 19 il Trasporto della Bandiera: il corteo partirà dalla chiesa di Santu Giuanni de Froris e si dirigerà verso la casa del nuovo Oberaiu Majori del Gremio.