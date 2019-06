Lavori urgenti al Ss. Trinità per costruire il gabbiotto della guardia giurata, 4 giorni di disagi al pronto soccorso

Disagi in vista per i pazienti del pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano di Is Mirrionis: dal 24 al 27 giugno prossimi, infatti, l’Asl ha deciso di far svolgere “urgenti lavori nella sala d’attesa del pronto soccorso per realizzare una postazione per la guardia giurata che garantirà una maggiore sicurezza ad utenti e personale sanitario all’interno della sala d’attesa del presidio cittadino”. Dopo anni di attesa, quindi, sembra finalmente essere arrivata una svolta importante per quanto riguarda la sicurezza dei un ospedale teatro, spesso, di aggressioni e frequentato, soprattutto di notte, da malintenzionati e sbandati. In vista dell’avvio dei lavori, l’Asl “si scusa in anticipo per i possibili disagi” e chiede “agli utenti la massima collaborazione”.

