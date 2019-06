Carenza di sangue nel centro Sardegna

(ANSA) - NUORO, 21 GIU - Nella stagione estiva aumenta il fabbisogno di sangue anche nel centro Sardegna e cominciano a farsi sentire i primi problemi, in particola all'ospedale San Francesco di Nuoro e al San Camillo di Sorgono nei reparti chirurgici e medici. Da cui l'appello della Struttura regionale di coordinamento (Src) per le attività trasfusionali per incentivare le donazioni.

"Quest'anno la carenza estiva di sangue si sta presentando in anticipo rispetto al solito - spiegano i dirigenti della Src - Quindi doniamo: si tratta di un grande gesto di altruismo, in grado di salvare molte vite, assicurare una vita migliore ai pazienti talassemici e garantire l'attività all'interno delle strutture sanitarie.

"Per donare il sangue - queste le indicazioni degli operatori - bisogna avere almeno 18 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buone condizioni di salute. L'invito alla donazione è rivolto soprattutto ai giovani. I luoghi sono il centro trasfusionale di Nuoro ma anche le autoemoteche, che organizzano raccolte periodiche in tutti i centri del territorio". (ANSA).