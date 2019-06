Colpo grosso dei carabinieri della stazione di Pirri, un 25enne finisce in manette per il reato di traffico di droga. I militari, durante un pattugliamento svolto nel rione cagliaritano del Cep, hanno notato e bloccato il giovane per un controllo, e la droga è saltata fuori subito. Nelle tasche, ma anche a casa, tantissimo hascisc: quasi quattro chili e mezzo, suddiviso in sette panetti, più ventidue grammi di cocaina contenuta in un involucro termosaldato e 475 euro in contanti. Droga e soldi sono stati immediatamente sequestrati e per il venticinquenne si sono spalancate le porte del carcere di Uta.

L'articolo Cagliari, maxi sequestro di droga al Cep: hascisc e coca, 25enne finisce a Uta proviene da Casteddu On line.