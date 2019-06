Eccellenza sfida dei paesi in estinzione

(ANSA) - NUORO, 21 GIU - Come trasformare territori spopolati ma con grandi potenzialità, in "isole" di eccellenza per rilanciare l'economia e il turismo: Atzara, borgo a forte vocazione vitivinicola ha deciso di imboccare questa strada. Il tema verrà affrontato in paese sabato 22 giugno, con inizio alle 17, nei locali del Museo del vino, nell'ambito della manifestazione "Le giornate del Mandrolisai", promossa dal Gal Barbagia, Mandrolisai Gennargentu. Parteciperanno il direttore Marketing Aws di Amazon Italia, Carlo Testa, la responsabile della comunicazione del Museo Egizio di Torino, Paola Matossi L'Orsa, il direttore del Center for Advanced Technology in Heath&Welbeing del San Raffaele, Alberto Sanna, e molti altri protagonisti di storie di cambiamenti.

Persone e professionalità che hanno trasformato piccole realtà in vere e proprie eccellenze, dialogheranno con i rappresentanti delle cantine, del mondo agricolo e dei musei del territorio. "E' un pò come pensare al cambio armadio nel passaggio da una stagione all'altra: cosa dobbiamo dare via per fare spazio alle novità e cosa invece dobbiamo tenere - spiega Paola Locci, direttrice del Gal, sodalizio che comprende 19 comuni nel cuore della Sardegna - Serve una vera mutazione di mentalità. L'evento si propone di favorire, attraverso i protagonisti del cambiamento in altre Regioni d'Italia e del mondo, una sorta di contaminazione per i nostri luoghi. Abbiamo un altissimo potenziale inespresso e possiamo metterlo a frutto". Alla fine della conferenza sono previsti tavoli di lavoro tra relatori e imprenditori locali. "La tappa di Atzara è solo la prima di una lunga serie che vogliamo portare in ciascuno dei 19 comuni del Gal", assicura Paola Locci. (ANSA).