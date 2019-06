In is meritzeddos de s’istadiale mùsica bella cun sa rassigna de s’Ente pro is cuntzertos “Alba Pani Passino”

Sa rassigna “Mùsica in is meritzeddos de s’istadiale” torrat cun ses apuntamentos de mùsica bella. Si comintzat oe cun sa “Festa de sa mùsica”. A is 19.30 Luisa Sello (flàutu) e Donatello Ensemble ant a sonare in sa sala “Santu Piu X” de su Museu Diotzesanu Arborensu.

Sa rassigna dda cuncordat s’Ente pro is cuntzertos “Alba Pani Passino”.

Chenàbura, su 21 de làmpadas de su 2019

