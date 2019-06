Contromano a tutta velocità sulla Statale 131

L’uomo, originario di Genoni, è stato fermato nella notte dalla polizia. E’ in cura al Centro di igiene mentale

È risultato in cura in un centro di igiene mentale l’automobilista fermato stamane poco dopo le 4.30 mentre percorreva contromano la strada statale 131 a velocità elevata. Due pattuglie della Squadra volante hanno poi bloccato l’Alfa Romeo 156 al km 9,900 della ‘Carlo Felice’, vicino a Cagliari. All’altezza del chilometro 19 un equipaggio della Polstrada aveva già incrociato l’auto ma senza poterla fermare in condizioni di sicurezza. Alcuni automobilisti l’aveva segnalato in direzione Cagliari già all’altezza del bivio per Serrenti.

L’uomo al volante, V.R., 48 anni, di Genoni, è apparso in stato di alterazione e agitazione e ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Quando i primi accertamenti hanno evidenziato che l’automobilista era in cura in un centro di igiene mentale, gli agenti hanno chiesto il supporto del 118 che l’ha accompagnato all’ospedale Santissima Trinità. All’uomo è sono state contestate diverse sanzioni amministrative e gli è stata ritirata la patente. (Agi)

Venerdì, 22 giugno 2019

