Presentada de su libru nou de Savina Dolores Massa in su Tzentru pro is servìtzios culturales

Romanzu nou pro s’iscritora aristanesa Savina Dolores Massa. Su tìtulu est “A unu gravellu fuidu dd’aiant postu su nùmene meu” e ddu presentant in su Tzentru pro is servìtzios culturales UNLA de Aristanis, a manos de pare cun sa Libreria Mondadori de Aristanis. Apuntamentu pro custu merie, a is 18.00, in sa sala de is cunferèntzias de su Tzentru. Ant a intervènnere s’autora, Anna Maria Capraro e Marcello Marras.

Chenàbura, su 21 de làmpadas de su 2019

