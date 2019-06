Santeru, una castiada a sa talassemia cun su docufilm de Muroni

Su docufilm “Una vida agiomai normale” de Antony Muroni, dd’ant a projetare oe a is 18.30, in sa cresiedda de Santu Sarvadore, in su giardinu de su Museu, in Santeru. Si chistionat de talassemia e de s’importu de is donatziones. In su pròpiu addòbiu s’at a pòdere iscurtare fintzas su reading in contu de Flavio Soriga, de Sabrina Sanna, acumpangiada cun sa chiterra dae maistru Gian Matteo Zucca.

Chenàbura, su 21 de làmpadas de su 2019

