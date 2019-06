Bottiglie di superalcolici, sacchetti di patatine fritte, bottigliette di plastica e cartacce. Lo spettacolo horror al Poetto, ogni sera, non cambia, soprattutto nella zona della Quarta fermata. Un nostro lettore, ieri, ha immortalato il tappeto di rifiuti e i gabbiani felici che mangiano gli scarti lasciati dall’uomo: “Capannelli di ragazzini maleducati che mangiano e bevono e vanno via senza portarsi via la spazzatura. Incivili, a pochi metri ci sono anche i cassonetti, ma le loro famiglie non gliel’hanno data un’educazione. Qualche mese a fare il militare e vedi come tornano a rigare dritto”, così il maresciallo Tommaso Cuscito, 52enne pugliese ma di stanza a Cagliari da quindici anni. E i lettori di Casteddu Online condividono e, anzi, aumentando la dose di “rabbia”.

Per Fabrizio P. serve “l’educazione civica come materia principale a scuola e soprattutto corsi serali della stessa materia per tutti i genitori”. Massy M., invece, punta sulla differenza di trattamento tra persone e cani, con questi ultimi “limitati” in spiaggia: “Dovrebbero proibire agli umani la spiaggia farla libera per i cani, le bestie siete voi”. Altro parere è quello di Katia S.: “I controlli dove stanno? Nemmeno l’ombra. Domenica nn ho fatto altro che discutere con ragazzini arroganti e maleducati ,arrivavano palloni da ogni dove, non c’era pace. Più gli chiedevo di fare attenzione, più mi rispondevano in malo modo”. Anna C. è netta: “Poi fanno polemiche sui cani che per legge possono stare in spiaggia liberi, i cani sono più civili di questi incivili”.

L'articolo “Al Poetto orde di giovani incivili, e poi sono i cani quelli che sporcano? Vergogna” proviene da Casteddu On line.