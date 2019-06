“Noi, cagliaritani bloccati a Pisa per mezz’ora dentro l’aereo: condannati al caldo e ai ritardi” (VIDEO)

“Noi, cagliaritani bloccati a Pisa per mezz’ora dentro l’aereo: condannati al caldo e ai ritardi”. La video denuncia nella notte di Marco Pablo Loche: “Siamo bloccati da oltre 25 minuti dentro l’aereo che da Cagliari porta a Pisa….si sente già l’odore “tattico” delle persone stra sudate che vorrebbero scendere…. tutto questo perché non hanno personale a sufficienza per farci sbarcare? Così almeno dice il comandante: un disagio totale, non è possibile…”. Dopo circa mezz’ora di attesa, fermi sull’aereo sbarcato a Pisa, il lieto fine: “Forse riusciamo a prendere la coincidenza dell’ultimo treno”,

