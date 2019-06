I cagliaritani sono pazzi dei fast food: “Mezzo km di fila per un hamburger”, racconta Debora in diretta dalla maxi coda di via Calamattia. Dove da qualche giorno ha aperto l’ennesima catena internazionale di panini e patatine, e come spesso accade a Cagliari le novità diventano improvvisamente di moda. E al Drive motori accesi e tanta pazienza, per riuscire a gustare il menu sognato. O forse stiamo esagerando un po’?

L'articolo I cagliaritani sono pazzi dei fast food: “Mezzo km di fila per un hamburger…” proviene da Casteddu On line.