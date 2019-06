Ha messo il videoclip della propria canzone su Pornhub. Lui è Signor No, in arte Luca Pinna, cantante (e pizzaiolo) cagliaritano che per promuovere il proprio videoclip (“Malato di te”) ha bypassato Youtube, e ha puntato su Pornhub, noto sito web di condivisione di video pornografici.

“L’ho fatto per due motivi”, spiega Signor No, “il video è estremo e fuori dagli standard che youtube consente perché contiene immagini esplicite. Il nostro sogno è trovare una casa discografica in grado di mandare avanti i nostri lavori e così per attirare l’attenzione abbiamo scelto Pornuhb perché i ragazzi vanno su quei siti, più frequentati di tutti i social network. Il video”, aggiunge, “serve anche a promuovere il disco “Terra mia”, dedicato alla Sardegna”.

È stato girato a Cagliari, protagonista Signor No e 3 attrici, due cagliaritane e una oristanese. “Beh non sono attrici di professione”, spiega Signor No, “sono persone che frequento e che hanno partecipato, ma vorrebbero diventare famose. Mi aspetto delle critiche. Ma non c’è problema. Siamo contenti di come sta andando il video”.

I

L'articolo La sfida hot del cantante cagliaritano Signor No: “Il mio primo video su Pornhub” proviene da Casteddu On line.