Coop penalizzate dai nuovi sistemi di accertamento fiscale

“L’Unione italiana cooperative, per il tramite del presidente nazionale Francesco Dello Russo, ha portato ufficialmente all’attenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate le criticità per le società cooperative a mutualità prevalente di questi nuovi strumenti”, spiega Gianni Fanni, presidente regionale dell’Unione italiana cooperative.

“I nuovi “isa” prevedono solo una causa d’esclusione per “le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, e per le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”. Pertanto, ai fini isa, le cooperative a mutualità prevalente vengono formalmente equiparate a ogni altra impresa rispetto al nuovo strumento di contrasto all’evasione diversamente dai i vecchi studi di settore che erano inapplicabili, per disposizione di legge, per l’azione di accertamento alle stesse cooperative a mutualità prevalente”.

Unicoop nazionale ha chiesto, pertanto, che con l’avvento del nuovo strumento “isa” non si compiano passi indietro, assoggettando allo stesso trattamento le cooperative a mutualità prevalente alle normali società di capitali, incomparabili per natura a quelle lucrative in quanto impegnate nel perseguimento del fine mutualistico più che nella ricerca del profitto, e sia quantomeno reintrodotta immediatamente l’inapplicabilità degli “isa” per l’azione di accertamento alle cooperative a mutualità prevalente con un decreto urgente del Ministro dell’economia e delle finanze.

Giovedì, 20 giugno 2019

