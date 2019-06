“Un Mare di Sport” bagnerà san Giovanni di Sinis Una giornata per conoscere e praticare gli sport marini. Prevista anche la pulizia della spiaggia

“Un Mare Di Sport” inonderà San Giovanni Di Sinis. Una giornata per conoscere, imparare e praticare moltissimi sport legati al mare, come il surf, kite surf, sup, nuoto, snorkeling, canoa, trekking, e molti altri.

Dalle 9 del mattino di domenica 23 giugno, decine di organizzazioni sportive e istruttori qualificati proporranno dei mini eventi dimostrativi per permettere a tutti (bimbi, adulti, principianti e agonisti) di passare la giornata in un’area straordinaria, immersi negli sport marini.

Nel corso della mattinata, verrà organizzata anche un’operazione di pulizia delle spiagge in collaborazione con la onlus “Ocean Rescue”.

La manifestazione è organizzata dall’associazione TZUR e patrocinata dal Comune di Cabras.