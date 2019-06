Dovremo convivere col rischio delle alluvioni: piano del Comune a Oristano

Dodici città europee unite per stilare una metodologia d’intervento comune in risposta ai cambiamenti climatici. Questa la rete di lavoro del piano Adapt, piano di adattamento ai cambiamenti climatici. di cui fa parte anche Oristano. Nella nostra città il piano si concentra in modo particolare sul pericolo delle alluvioni, un rischio col quale si dovrà convivere.

Questo pomeriggio Andrea Vallebona, amministratore delegato di Reta Gaia, società che ha acquisito dal Comune di Oristano il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, insieme all’ingegnere Giuseppe Pinna, dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune, ha incontrato i cittadini in un assemblea pubblica per spiegare cosa il piano preveda.



A Oristano il lavoro è già stato avviato, in collaborazione con l’amministrazione. È stato analizzato nello specifico il territorio, facendo una previsione di come sarà il clima tra 50 anni circa.

“L’amministrazione”, ha dichiarato l’Ingegnere Giuseppe Pinna, “ha già pianificato degli interventi, che verranno presto attivati”.

Il piano ha l’obiettivo di preparare i cittadini a essere pronti in caso di situazioni estreme derivate dai cambiamenti climatici, come le alluvioni. “Nel nostro piccolo”, commenta Vallebona, “tutti possiamo fare qualcosa. Per esempio possiamo ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera, causa primaria dei cambiamenti climatici”.

Le alluvioni sono tra i maggiori rischi dati dal cambiamento climatico, insieme alle ondate di calore, la siccità, temperature elevate, innalzamento del livello del mare, e frane. Tutte problematiche che danneggiano non solo l’ambiente che ci sta intorno ma anche l’economia e la nostra salute.

“I cambiamenti sono in atto”, continua l’esperto, “è quindi necessario attrezzarsi per renderci capaci di affrontare gli eventi. Possiamo per esempio utilizzare luci al neon, energie rinnovabili come il fotovoltaico o l’eolico, usare meno la macchina. Per quanto riguarda le alluvioni, evitare nelle zone di rischio di fare le stanze da letto al piano terra, situazione che a Olbia ha causato dei morti”.

Il piano Adapt rientra nei piani di progettazione europea. A presentare il piano anche la responsabile del progetto ad Alghero Elena Riva e l’ingegnere ambientale Luca Melis.