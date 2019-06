Sit in di protesta a Losa per sbloccare i cantieri fermi in Sardegna

Mobilitazione regionale ad Abbasanta dei sindacati edili regionali Filca, Fillea e Feneal. Adesione anche dell’assessore regionale Frongia

Un sit-in è stato promosso per il 25 giugno prossimo, sulla strada state 131, in direzione Cagliari, alla stazione di servizio Eni ‘Oasi Losa’, con l’obiettivo di sollecitare la riapertura di tutti cantieri finanziati ma ancora bloccati in varie arterie dell’Isola. Lo hanno annunciato i segretari regionali della Fillea Cgil, Erika Collu, della Filca Cisl, Giovanni Matta, e della Feneal Uil, Marco Foddai.

Alla manifestazione sarà presente anche l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia.

In Sardegna ci sono sei cantieri bloccati, in attesa di essere finanziati. Altre sedici opere, per cui le risorse sono pronte e disponibili, non hanno ancora avuto il via libera per l’inizio dei lavori. Sono, invece, appena quattro i cantieri che sono attualmente operativi nell’isola.

I sei bloccati riguardano i lavori sulla strada statale 131, quelli sulla strada statale 125 (lotto di Tortolì), il primo e il terzo lotto sulla statale 195, il cantiere sulla Sassari-Alghero e, infine, quello sulla Olbia-Tempio (strada Monte Pinu).

Risultano finanziati, ma ancora fermi, i lavori per la statale 554, per il ponte di Sant’Antioco, per la strada tra Giba e San Giovanni Suergiu, il lotto sulla statale 125 per Tertenia Nord, il tratto di Villagreca sulla 131, tre cantieri per gli svincoli a raso sulla 131 (da Oristano Nord fino a Sassari), il tratto di strada da Olbia, Arzachena e Palau (per cui si sta decidendo se optare per la galleria o il viadotto), i lavori sulla trasversale sarda, sulla 389 tra Nuoro e Lanusei, la messa in sicurezza della 130, il completamento della 125, e altre infrastrutture minori per adeguamenti sulla 131, sulla 131 Dcn, sulla 129.

I cantieri aperti e attivi per ora sono tre sulla Sassari-Olbia e un altro sulla 125, che riguarda il lotto di Tertenia.

Giovedì, 20 giugno 2019

L'articolo Sit-in di protesta a Losa per sbloccare i cantieri fermi in Sardegna sembra essere il primo su LinkOristano.it.