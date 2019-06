Vela: giochi aperti al Mondiale Star

(ANSA) - PORTO CERVO (OLBIA-TEMPIO), 20 GIU - Cambiare ancora la classifica al Mondiale Star di vela, organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda, con l'International Star Class Yacht Racing Association. Dopo le regate della terza giornata, adesso Eivind Melleby e Mateusz Kusznierewicz sono costretti a inseguire, dal momento che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Lo skipper Eivind Melleby, vincitore del Mondiale Star 2017, ha accorciato le distanze dalla testa della flotta fino a concludere la terza regata al primo posto, insieme al prodiere Joshua Revkin. La vittoria odierna gli consente di passare dalla quinta posizione provvisoria overall di ieri, alla seconda.

Secondo posto di giornata per Christian Paucksch, in gara con la prodiera Melanie Bentele. Segue Roberto Benamati, campione del mondo Star 1991, con Alberto Ambrosini a prua. Quarti Augie Diaz e Henry Boening. Al terzo posto della generale scendono invece Mateusz Kusznierewicz e Bruno Prada, oggi 11/i. Fuori dalle prime tre posizioni, Paul Cayard.