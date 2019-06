Vasco Rossi a Cagliari, centinaia di “portoghesi” in strada invadono viale Ferrara: è il concerto a scrocco

Vasco Rossi a Cagliari, centinaia di “portoghesi” in strada invadono viale Ferrara e lo ascoltano gratis. Tutti lì, con gli Smartphone puntati, con la rampa di viale Ferrara completamente invasa da centinaia di persone: come vedete nella foto di Filippo Pau, sono stati tantissimi i cagliaritani che si sono goduti il Vasco show anche senza pagare il biglietto. Non si dovrebbe fare, ma è la logica del concerto a scrocco che vige sin dai concertino degli anni 80 e 90 alla Fiera, quando ancora c’era il festival dell’Unità….

